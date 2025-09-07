Собчак упрекнула Николаева в жадности: «Пришлось лично звонить»

Журналистка Собчак сообщила, что заплатила еще 150 тыс. рублей штрафа за песню Николаева

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак упрекнула в рамках шоу «Кстати» певца Игоря Николаева в жадности.

«Я человек вообще не жадный. Много люблю тратить, помогать людям. Любого спросите, даже тех, кто меня ненавидит. Вот, говоря о своей нежадности, хочу отметить одного человека, который блокирует музыку в мемах. Это Игорь Николаев», — отметила телеведущая.

Собчак вспомнила, как в одном из ее видео звучит семисекундный фрагмент трека Николаева. Представители артиста пожаловались на ролик и кинули ему страйк на YouTube (предупреждение о нарушении авторских прав — «Газета.Ru»).

«Мне пришлось лично звонить Игорю и объяснять, что это мем, никто не крадет вашу песню. В этот раз просто пришел счет — 150 тысяч рублей. Вот за этот фрагментик!» — рассказала журналистка.

Это второй штраф Собчак из-за авторских прав на песню Николаева. В августе 2024 года блогерша Карина Мурашкина заявила, что телеведущая заплатила штраф в 300 тысяч рублей. Тогда речь шла о ролике, в котором Мурашкина и Собчак исполнили песню Николаева «Выпьем за любовь».

Ранее Игорь Николаев отсудил у бизнесвумен 25 тысяч рублей за шоколадку.