Кудрявцева сравнила Россию с Северной Кореей из-за запрета на мат

Телеведущая Кудрявцева возмутилась блокировке мессенджеров и запрета на мат
Пресс-служба НТВ

Телеведущая Лера Кудрявцева в Telegram-канале высказалась матом о недавних инициативах депутатов в России.

«А мы точно не идем быстрым шагом к Северной Корее?» — спросила знаменитость.

Кудрявцеву возмутили различные запреты. В частности, на использование мата. Ее также не устраивает блокировка популярных приложений, отсутствие связи и введение НДС для ИП.

«Материться вот депутаты хотят запретить, а как, простите, без мата существовать в данных реалиях? Мессенджеры блокируют, связь говно, для ИП теперь НДС ввели. Скоро в форме и строем?» — заявила телеведущая.

В августе в Госдуму внесли законопроект о блокировании информационных материалов, публикуемых на цифровых платформах и в соцсетях, содержащих нецензурную брань. В случае принятия инициативы авторы контента должны будут принимать меры по устранению или маскировке ненормативной лексики, включая перемонтаж или использование звукового сигнала.

22 сентября депутат Ольга Германова заявила о необходимости ограничить распространение композиций Михаила Круга с нецензурной лексикой. Она подчеркнула, что речь не идет о полном запрете, и признала, что у артиста есть достойные песни.

Ранее в России предрекли «переписывание» культуры из-за закона о пропаганде наркотиков.

