Жена Прилучного рассказала, почему не снимается в кино

Жена Прилучного Брутян заявила, что не снимается в кино из-за декрета

Жена Павла Прилучного, актриса Зепюр Брутян, призналась в шоу «Кстати», что пока не снимается в кино.

Брутян объяснила, что отошла от дел из-за декрета. Ее супруг, Прилучный, вмешался в беседе с ведущими. Он заявил, что жене некогда сниматься.

«Она постоянно со мной, помогает постоянно, мы ни разу еще не расставались надолго, даже на пару дней, постоянно вместе ходим», — заявил актер.

Ведущий проекта Азамат Мусагалиев пошутил, что у супружеской пары одни ключи от дома.

Павел Прилучный женился на актрисе Зепюр Брутян в августе 2022 года. В апреле 2023-го Зепюр Брутян родила их общего сына Микаэля. У Прилучного также есть сын Тимофей и дочь Мия от артистки Агаты Муцениеце.

25 июля Головинский районный суд Москвы определил место жительства 12-летнего сына Павла Прилучного и Агаты Муцениеце, оставив Тимофея с матерью.

На суде, утверждало издание «СтарХит», защита Муцениеце настаивала на том, что звезда «Мажора» изолировал сына от матери и даже нанял ему охрану, которая осуществляла «физические препятствия во встречах». Кроме того, адвокат артистки говорила, что Прилучный якобы сменил номер телефона и заблокировал аккаунты мальчика в соцсетях. Адвокат Прилучного, в свою очередь, назвала эту информацию выдумкой.

Ранее у тестя актера Прилучного нашли долги на полмиллиона рублей.