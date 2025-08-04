У тестя актера Прилучного нашли долги на полмиллиона рублей

Тесть Павла Прилучного Аршак Брутян задолжал налоговой службе почти полмиллиона рублей. Это выяснила «Газета.Ru».

У Брутяна накопился долг общей суммой 467 тысяч рублей. У него есть задолженности перед налоговой, по ИД и кредитам. Известно, что мужчина находится в международном розыске.

19 июля Брутяна заочно арестовали в России. Ему заочно предъявили обвинение в незаконной организации азартных игр. Тестю Прилучного может грозить лишение свободы на срок до шести лет.

28 мая Госдума приняла в первом чтении законопроект о самозапрете на участие в азартных играх. Проект закона дает гражданам право отказаться от участия в азартных играх. Для этого нужно подать заявление регулятору. В заявлении следует указать желание исключить себя из списка участников азартных игр. Речь идет о букмекерских конторах, тотализаторах, казино и залах игровых автоматов.

Павел Прилучный женился на актрисе Зепюр Брутян в августе 2022 года. В апреле 2023-го Зепюр Брутян родила их общего сына Микаэля. У Прилучного также есть сын Тимофей и дочь Мия от артистки Агаты Муцениеце.

Ранее сообщалось, что против Муцениеце возбуждено уголовное дело о клевете.