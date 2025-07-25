Прилучный не смог забрать сына у Муцениеце: «Это победа над клеветой»

Головинский районный суд Москвы определил место жительства 12-летнего сына Павла Прилучного и Агаты Муцениеце, оставив Тимофея с матерью. Об этом сообщает «СтарХит».

«Это победа над клеветой, манипуляциями, угрозами, провокациями. Сейчас ребенок находится с мамой, она может его обнять, общение свободное. Мы надеемся, что права ребенка более нарушаться не будут», — заявила представительница артистки.

На суде, утверждает издание, защита Муцениеце настаивала на том, что звезда «Мажора» изолировал сына от матери и даже нанял ему охрану, которая осуществляла «физические препятствия во встречах». Кроме того, адвокат артистки говорила, что Прилучный якобы сменил номер телефона и заблокировал аккаунты мальчика в соцсетях. Адвокат Прилучного, в свою очередь, назвала эту информацию выдумкой.

Также «СтарХит» отмечает, что Муцениеце настаивала на повторном допросе Тимофея, но защита Прилучного «категорически этому возражала». Еще в октябре прошлого года Муцениеце рассказывала, что Тимофей живет с отцом и отказывается с ней общаться. Актриса называла решение ребенка несамостоятельным. Она также обвиняла Прилучного в том, что тот «ведет против нее войну». Тогда же — в 2024-м — Прилучный подал иск против экс-супруги, чтобы дети жили с ним.

Согласно адвокату Агаты Муцениеце, с 21 июля Тимофей проживает с матерью.

20 июня 2025 года стало известно, что Прилучный намерен привлечь Муцениеце к уголовной ответственности по статье 128.1 УК РФ («Клевета»). Причиной стали высказывания артистки о побоях со стороны экс-супруга, а также том, что актер запрещает ей общаться с сыном.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись в 2020 году после десяти лет брака. У них есть двое общих детей — 11-летний Тимофей и 7-летняя Мия.

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