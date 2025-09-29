Снуп Догг вновь станет обозревателем Олимпийских игр

Американский рэпер Снуп Догг вернется к работе обозревателя Олимпийских игр. Об этом сообщила пресс-служба телеканала NBC.

Снуп Догг станет одним из лиц зимних Олимпийских игр в итальянском Милане и на горнолыжном курорте Кортина-д'Ампеццо.

«Мировая мегазвезда познакомится с севером Италии — от оживленных улиц Милана до захватывающих дух Доломитовых Альп, демонстрируя свой уникальный взгляд на мир во время трансляции зимних Олимпийских игр в прайм-тайм», — говорится в сообщении телеканала.

Сам Снуп Догг порадовался возвращению на соревнования и назвал себя сторонником спорта.

«Я привезу с собой пуховики, зимние штаны, защитные очки, коньки (и, безусловно, буду на чилле)», — сказал сам артист.

9 августа 2024 года Снуп Догг, Билли Айлиш и Red Hot Chili Peppers выступили на церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже. Также Догг принял участие в эстафете олимпийского огня.

Олимпийские игры в Милане стартуют 6 февраля с церемонии открытия

