Роулинг обвинила Гермиону в невежестве

Автор книг о Гарри Поттере британская писательница Джоан Роулинг обвинила актрису Эмму Уотсон в невежестве из-за ее позиции в гендерном вопросе. Об этом пишет Daily Mail.

Роулинг заявила, что у Уотсон, Руперта Гринта и Дэниела Рэдклиффа, сыгравших главные роли в кинофраншизе о Гарри Поттере, есть полное право придерживаться идеологии гендерной идентичности, однако, по мнению писательницы, они не должны использовать свои связи с ее произведением, выступая как «фактические представители мира», который она создала.

Особое внимание Роулинг уделила Уотсон, подчеркнув, что взгляды актрисы на права трансгендеров («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) объясняются отсутствием у нее опыта «реальной жизни». Писательница отметила, что в 14 лет она не была мультимиллионером, а «жила в нищете, пока писала книгу, которая сделала Эмму знаменитой».

По ее словам, этот опыт позволяет понять, что означает для женщин и девочек, лишенных привилегий, нарушение их прав, в котором, по мнению Роулинг, Уотсон принимала активное участие.

Писательница также выразила сомнение в искренности недавнего заявления Уотсон о том, что она по-прежнему дорожит Роулинг, назвав его попыткой пересмотреть позицию после того, как критика в адрес писательницы утратила былую популярность.

По словам 60-тилетней Роулинг, она почувствовала необходимость высказаться публично после выступления Уотсон в подкасте On Purpose с Джеем Шетти. В ходе беседы актриса заявила, что ее поддержка прав трансгендеров не означает, что она отвернулась от «женщины, которая сформировала ее жизнь», имея ввиду Роулинг.

В марте 2021 года исполнитель роли Волан-де-Морта в фильмах о Гарри Поттере Рэйф Файнс вступился за Роулинг после обвинения в трансфобии. Это вторая после Робби Колтрейна (Хагрид) звезда франшизы, открыто осудившая критику писательницы. Актеры Дэниэл Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт в свою очередь выступили в поддержку трансгендерного сообщества.

