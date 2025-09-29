На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Роулинг обвинила Гермиону в невежестве

Роулинг обвинила Эмму Уотсон в невежестве из-за ее позиции по трансгендерам
true
true
true
close
AP

Автор книг о Гарри Поттере британская писательница Джоан Роулинг обвинила актрису Эмму Уотсон в невежестве из-за ее позиции в гендерном вопросе. Об этом пишет Daily Mail.

Роулинг заявила, что у Уотсон, Руперта Гринта и Дэниела Рэдклиффа, сыгравших главные роли в кинофраншизе о Гарри Поттере, есть полное право придерживаться идеологии гендерной идентичности, однако, по мнению писательницы, они не должны использовать свои связи с ее произведением, выступая как «фактические представители мира», который она создала.

Особое внимание Роулинг уделила Уотсон, подчеркнув, что взгляды актрисы на права трансгендеров («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) объясняются отсутствием у нее опыта «реальной жизни». Писательница отметила, что в 14 лет она не была мультимиллионером, а «жила в нищете, пока писала книгу, которая сделала Эмму знаменитой».

По ее словам, этот опыт позволяет понять, что означает для женщин и девочек, лишенных привилегий, нарушение их прав, в котором, по мнению Роулинг, Уотсон принимала активное участие.

Писательница также выразила сомнение в искренности недавнего заявления Уотсон о том, что она по-прежнему дорожит Роулинг, назвав его попыткой пересмотреть позицию после того, как критика в адрес писательницы утратила былую популярность.

По словам 60-тилетней Роулинг, она почувствовала необходимость высказаться публично после выступления Уотсон в подкасте On Purpose с Джеем Шетти. В ходе беседы актриса заявила, что ее поддержка прав трансгендеров не означает, что она отвернулась от «женщины, которая сформировала ее жизнь», имея ввиду Роулинг.

В марте 2021 года исполнитель роли Волан-де-Морта в фильмах о Гарри Поттере Рэйф Файнс вступился за Роулинг после обвинения в трансфобии. Это вторая после Робби Колтрейна (Хагрид) звезда франшизы, открыто осудившая критику писательницы. Актеры Дэниэл Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт в свою очередь выступили в поддержку трансгендерного сообщества.

Ранее звезда «Гарри Поттера» высказалась о стандартах красоты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами