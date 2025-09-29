На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Кинопоиск не стал обжаловать штраф за пропаганду ЛГБТ

РИА: Кинопоиск не стал обжаловать штраф в 3 млн рублей за пропаганду ЛГБТ
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

Онлайн-кинотеатр Кинопоиск не стал обжаловать штраф в 3 млн руб., который ему назначили за публикацию фильма «Триггер», содержащего пропагандирующие ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) сцены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы и материалы.

Согласно документам, суд оштрафовал Кинопоиск за эту ленту, которая была размещена на сервисе 19 мая. В них говорится, что в картине демонстрируется информация, пропагандирующая ЛГБТ. После требования Роскомнадзора фильм был удален с площадки.

«В судебное заседание явился защитник привлекаемого лица, действующий на основании доверенности — фио, который вину ООО «Кинопоиск» в совершении вменяемого административного правонарушения не признал», — сказано в документах.

Отмечается, что Кинопоиск мог обжаловать штраф в течение десяти дней, однако онлайн-кинотеатр не сделал этого.

В августе Таганский суд Москвы оштрафовал на 3 млн руб. Кинопоиск за пропаганду ЛГБТ.

В июне тот же суд составил новые протоколы о пропаганде ЛГБТ на компанию Apple и Кинопоиск. Тогда причины составления протоколов на компании не раскрывались.

Ранее российский телеканал оштрафовали за ЛГБТ-пропаганду.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами