Кинопоиск не стал обжаловать штраф за пропаганду ЛГБТ

РИА: Кинопоиск не стал обжаловать штраф в 3 млн рублей за пропаганду ЛГБТ

Онлайн-кинотеатр Кинопоиск не стал обжаловать штраф в 3 млн руб., который ему назначили за публикацию фильма «Триггер», содержащего пропагандирующие ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) сцены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы и материалы.

Согласно документам, суд оштрафовал Кинопоиск за эту ленту, которая была размещена на сервисе 19 мая. В них говорится, что в картине демонстрируется информация, пропагандирующая ЛГБТ. После требования Роскомнадзора фильм был удален с площадки.

«В судебное заседание явился защитник привлекаемого лица, действующий на основании доверенности — фио, который вину ООО «Кинопоиск» в совершении вменяемого административного правонарушения не признал», — сказано в документах.

Отмечается, что Кинопоиск мог обжаловать штраф в течение десяти дней, однако онлайн-кинотеатр не сделал этого.

В августе Таганский суд Москвы оштрафовал на 3 млн руб. Кинопоиск за пропаганду ЛГБТ.

В июне тот же суд составил новые протоколы о пропаганде ЛГБТ на компанию Apple и Кинопоиск. Тогда причины составления протоколов на компании не раскрывались.

Ранее российский телеканал оштрафовали за ЛГБТ-пропаганду.