Российский телеканал оштрафовали за ЛГБТ-пропаганду* в «V — значит вендетта»

Телеканал «КиноТВ» оштрафовали на один миллион рублей по протоколу о демонстрации ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)‑отношений из‑за показа фильма Джеймса МакТига «V — значит вендетта». Об этом сообщается в Telegram-канале объединенных судов Санкт-Петербурга.

К административной ответственности телеканал привлек Петроградский районный суд Санкт-Петербурга. Суд нашел, что 16.06.2023 с 03:15:32 по 05:27:26 (по местному времени Кемеровской области) ООО «КИНО ТВ», будучи редакцией средства массовой информации, допустило распространение среди несовершеннолетних художественного фильма «V — значит вендетта», содержащего демонстрацию нетрадиционных отношений и (или) предпочтений, в том числе описание, изображения нетрадиционных отношений и (или) предпочтений со знаком информационной продукции «16+».

«Несколько эпизодов фильма включают сцены демонстрации нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений персонажа по имени Валери, которая выражается вербальным (описание) и визуальным компонентами (изображение кадров поцелуев, объятий между лицами одного биологического пола (женского)», — говорится в решении суда.

«КиноТВ» оштрафовали из-за маркировки того же фильма в ноябре 2023 года.

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