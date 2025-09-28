На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Собчак согласилась взять интервью у Стрелец: «Побоится прийти»

Телеведущая Собчак заявила, что Стрелец побоится прийти на ее интервью
true
true
true
close
Телеграм-канал «СОБЧАК»

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак в Telegram-канале поддержала идею Инстасамки взять интервью у Надежды Стрелец.

Собчак предположила, что Стрелец побоится прийти на ее интервью.

«А жаль — я ценю и уважаю чужую смелость, это был бы интересный разговор о том, в чем же заключается работа интервьюера, должен ли он угождать гостю и что такое журналистика вообще», — поделилась телеведущая.

Как отметила Собчак, она часто сохраняет прекрасные отношения с гостями своих интервью. По словам телеведущей, с некоторыми она начинает дружить.

«Вопрос всегда в том, как сам проявляет себя тот или иной герой. Это и есть самое главное: интересные, честные вопросы и то, как они проявляют героя», — заявила журналистка.

В сентябре Собчак заявила, что Стрелец строит свою карьеру на распускании слухов о ней. По мнению журналистки, именно блогерша подогревает домыслы о «страшных проблемах» после интервью Собчак.

Таким образом Собчак прокомментировала пост Стрелец в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Один из подписчиков спросил у блогерши, почему к ней идут на интервью. Стрелец ответила, что у ее гостей не возникают проблем после ее роликов.

Ранее Собчак столкнулась с хейтом после выхода в свет с сумкой-утюгом.

