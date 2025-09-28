На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Собчак столкнулась с хейтом после выхода в свет с сумкой-утюгом

Телеведущий Кушанашвили заявил, что Собчак с упоением читает гадости гневных людей
Telegram-канал «НеМалахов»

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили рассказал в Telegram-канале, что на Ксению Собчак обрушился хейт после выхода в свет с сумкой в виде утюга.

Кушанашвили предположил, что Собчак не задевают гневные комментатора, а даже наоборот. По мнению шоумена, телеведущая с наслаждением читает хейт в свой адрес.

«Я убежден, что она с упоением читает гадости гневных людей (я минут пять листал: ни одного доброго слова); с физическим наслаждением читает; сладострастно читает», — поделился журналист.

20 сентября Ксения Собчак организовала мероприятие Prime Era, оформленное в стиле нулевых годов. Среди гостей присутствовали известные представители шоу-бизнеса: Тимати, Ольга Бузова, Люся Чеботина, Инстасамка и другие медийные личности. На столах гостям были предоставлены различные деликатесы — от черной икры до лобстеров, а также дорогого шампанского. Развлекательную программу обеспечили выступления Татьяны Булановой, а сама Собчак выступила в роли диджея.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин возмутился тем, что звезды шоу-бизнеса зажиточно отдыхают, пока ряд граждан страны в прямом смысле «проходит через ад».

Ранее Собчак намекнула на покупку пентхауса в Москве.

