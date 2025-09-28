На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Собчак обвинила Стрелец в распускании слухов о ней

Телеведущая Собчак усомнилась, что интервью Стрелец интересны
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак в Telegram-канале раскритиковала Надежду Стрелец.

Собчак заявила, что Стрелец строит свою карьеру на распускании слухов о ней. По мнению журналистки, именно блогерша подогревает домыслы о «страшных проблемах» после интервью Собчак.

Телеведущая напомнила, что взяла интервью у блогерши Елены Блиновской за восемь месяцев до начала проблем с законом у блогерши. Как отметила журналистка, Стрелец опубликовала интервью с автором «Марафона желаний» за месяц до обвинений.

«Может, проблема все-таки не в «Собчак», а в том, что эти «беспроблемные» интервью проходят для героев тише, потому что в них нет ничего интересного ни для героев, ни для зрителей?» — заявила телеведущая.

Таким образом Собчак прокомментировала пост Стрелец в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Один из подписчиков спросил у блогерши, почему к ней идут на интервью. Стрелец ответила, что у ее гостей не возникают проблемы после ее роликов.

Ранее Собчак столкнулась с хейтом после выхода в свет с сумкой-утюгом.

