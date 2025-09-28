Цыганова обвинила рэпера Xzibit в алкогольной пропаганде в России

Певица Вика Цыганова в Telegram-канале возмутилась поведению американского рэпера Xzibit на выступлении в «Лужниках».

Во время концерта Xzibit залпом выпил бутылку водки. Позже он признался, что там была вода. По мнению Цыгановой, последнее заявление артиста ничего не меняет. Она отметила, что возрастной ценз выступления был 0+.

«Что продемонстрировал этот заморский рэпер на потенциально детскую аудиторию? Что пить водку здорово, круто и это просто не более чем способ утолить жажду», — заявила певица.

Цыганова добавила, что с водки не сняли этикетку. Она не исключила, что это могла быть проплаченная реклама бренда алкогольного напитка. Исполнительница шлягера «Русская водка» обвинила Xzibit в пропаганде алкоголя.

Певица также возмутилась словам американского рэпера в поддержку ЗОЖ. По словам Цыгановой, в США артист ведет подкаст о свойствах наркотиков и продает свой бренд медицинской марихуаны.

«Мало нам алкогольной пропаганды от отечественных артистов типа панка Шнура, теперь и приезжие рэперы транслируют свою культуру, поддакивающую тем порокам нашего общества, которых и без того через край», — отметила артистка.

Ранее Xzibit назвал даты своих концертов в России.