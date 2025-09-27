«Будет большое шоу»: рэпер Xzibit назвал даты своих концертов в России

Рэпер Xzibit выступит в Москве и Петербурге 3 и 4 декабря

Ведущий шоу «Тачку на прокачку», американский рэпер Xzibit (настоящее имя Элвин Натаниэль Джойнер IV) выступит с сольными концертами в Москве и Санкт-Петербурге 3 и 4 декабря, передает РИА Новости.

Музыкант заявил, что только что выпустил альбом King Maker. У него есть хорошая команда, с которой он собирается вернуться в Россию.

«Это прекрасный момент! Мы будем в Москве и Санкт-Петербурге. Мы собираемся приехать всей командой, это будет большое шоу», — отметил рэпер.

Организаторы выступлений уточнили, что в столице концерт Xzibit состоится на площадке VK Stadium, а в Петербурге — в клубе «А2».

В 2024 году американский рэпер хотел выступить в России, но ему задержали визу, и концерты в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве перенесли на ноябрь 2024 года, а позже на неопределенный срок. По информации Mash, договор с Xzibit уже был подписан, площадки забронированы, а артист получил предоплату. Однако якобы из-за давления со стороны властей США, которые попросили Xzibit не ехать в РФ до выборов американского президента, концерты были отложены.

Xzibit записал восемь сольных альбомов, участвовал в туре Up The Smoke вместе с Eminem, Ice Cube и Snoop Dogg и снялся в фильмах «Три икса-2», «Восьмая миля», «Секретные материалы: Я хочу верить».

