Путин направил телеграмму сыгравшему Мастера Галибину

Президент России Владимир Путин поздравил с 70-летним юбилеем народного артиста РФ, актера и режиссера Александра Галибина. Текст его телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Глава государства пожелал юбиляру здоровья, благополучия и вдохновения.

«Щедрый многогранный талант и постоянное стремление к творческому поиску помогли Вам добиться заслуженного признания в актерской и режиссерской профессии, на организаторском и наставническом поприще», — отметил лидер.

Он добавил, что Галибину удалось сыграть яркие и запоминающиеся роли в кино и проявить себя на телевидении и в детских проектах.

Именинник рано получил известность, сыграв небольшую и яркую роль в популярной картине «Трактир на Пятницкой». В 80-е годы его можно было увидеть в лентах «Сказка, рассказанная ночью», «Приступить к ликвидации», «Батальоны просят огня» и «Жизнь Клима Самгина». В 90-х годах Галибин внезапно исчез с экранов. Это было связано с тем, что он решил получить второе образование и окончил режиссерский факультет ГИТИСа.

Режиссерская карьера Галибина сложилась так же успешно — он поставил несколько спектаклей в различных театрах Москвы и Петербурга, а с 2003 по 2005 год был главным режиссером «Александринского театра». В 2005 году Галибин снова появился на экранах и обрел вторую популярность среди зрителей, сыграв Мастера в сериале «Мастер и Маргарита» Владимира Бортко. С тех пор он успешно совмещает режиссерскую театральную деятельность с актерской карьерой.

