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Сыгравший Мастера Галибин пожалел о просмотре новой экранизации «Мастера и Маргариты»

Актер Галибин заявил, что Локшин исказил суть «Мастера и Маргариты»

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Белинский Юрий/Белинский Юрий

Народный артист России Александр Галибин, сыгравший Мастера в мини-сериале Владимира Бортко «Мастер и Маргарита», раскритиковал в беседе с НСН новую экранизацию романа.

Галибин признался, что посмотрел картину режиссера Михаила Локшина от начала и до конца, но остался к ней холоден. Более того, актер пожалел, что посмотрел фильм. Артист не отрицает, что лента сделана талантливо. Однако ничего нового из нее звезда не вынес, заявил он. Актер назвал новую экранизацию «калькой американского блокбастера» на тему произведения «Мастер и Маргарита».

По мнению Галибина, новый фильм «Мастер и Маргарита» связан с романом Булгакова только персонажами, а остальное — видение режиссера.

«Там есть вещи, которых просто не может быть никогда в экранизации Булгакова. В версии режиссера я не разобрался, не понимаю, почему режиссер интерпретировал все именно так, почему он дописал диалоги, придумал сцены, которых нет в романе, почему поменял линии, которые менять невозможно: это искажает суть произведения», — заявил Галибин.

Ранее жена Петросяна похвалила немецкого актера за роль Воланда в «Мастере и Маргарите».

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