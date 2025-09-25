В издательстве АСТ объяснили, почему японские авторы оказались писателями из России

В АСТ заявили, что российские авторы имеют право выдавать себя за японцев

Читатели обвинили издательство АСТ в «подделке японских авторов» — якобы как минимум пять книг о Японии оказались написаны малоизвестными российскими писателями. В пресс-службе АСТ «Газете.Ru» пояснили, что это не подделка, а старинный литературный прием.

«Многие авторы нередко используют творческие псевдонимы — самые разнообразные, в зависимости от направления, в котором они работают. Этот прием существует много веков во всех странах мира. В частности, использование того или иного псевдонима помогает установить более тесную связь с читателем, подчеркнуть аутентичность и придать повествованию дополнительный колорит. Литературная мистификация — это устоявшаяся и признанная практика, имеющая долгую традицию. В данном случае выпущенные книги не академические труды, а научно-популярные издания, цель которых — увлечь читателя, пробудить интерес и поделиться знаниями в доступной и яркой форме», — заявили в издательстве.

В пресс-службе АСТ также добавили, что авторы предельно внимательно относятся к фактам и их интерпретациям.

«Писатели регулярно устраивают подобные мистификации по разным причинам, в том числе и для дополнительного погружения в материал — такой издательский прием полностью соответствует действующему законодательству», — констатировали в АСТ.

24 сентября автор Telegram-канала «Укиё-э каждый день» написал о том, что издательство АСТ выдавало пять книг, «написанных копирайтерами», за книги, написанные японцами. Среди них «Ямато. Японский императорский дом», «Япония. Полная история» в 3-х изданиях и «Японцы», в предисловии которой указано: «Эта книга написана японцем для иностранцев».

«Создание литературного персонажа и написание от его лица книг — это нормальная практика, но попытка выдать его произведения за аутентичные, и тем более слова «Эта книга написана японцем» в предисловии, это плевок в лицо читателям, авторам, востоковедам и всем ста двадцати миллионам японцев», — написал автор поста.

Ранее сообщалось, что издательство «Музыка» перешло в собственность России.