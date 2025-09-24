Против Киркорова подали иск из-за долга по кредитам

Таганский районный суд Москвы получил иск против народного артиста России Филиппа Киркорова. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в Telegram-канале.

АО «Социум Трейд» подал в суд на Киркорова из-за долга. Компания утверждает, что в 2020 году оформила артисту кредит, однако тот не исполнил в полном объеме обязанность по возврату задолженности.

Предварительное слушание по делу состоится 13 октября 2025 года.

24 сентября портал «Страсти» сообщил, что Федеральная налоговая служба (ФНС) не стала ликвидировать бренд Киркорова. Налоговая остановила процесс ликвидации ООО «ФИЛЛ ФО Ю» после заявления от заинтересованных лиц — одного из учредителя компании. В публикации не уточняется, кто подал обращение.

Киркоров зарегистрировал компанию по продаже одежды и обуви 13 лет назад и открыл бутик «Phil 4 You» с фирменными вещами в одном из ТЦ. По данным Telegram-канала SHOT, сперва блестящие вещи в фирменном стиле артиста покупали, но после посетители бутика якобы стали жаловаться на персонал. Через два года бутик артиста переехал в сток-центр «Остатки сладки», а после закрылся. В мае 2025-го ФНС начинала процесс ликвидации.

