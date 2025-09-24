На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Против Киркорова подали иск из-за долга по кредитам

В суд Москвы поступил иск к Киркорову
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Таганский районный суд Москвы получил иск против народного артиста России Филиппа Киркорова. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в Telegram-канале.

АО «Социум Трейд» подал в суд на Киркорова из-за долга. Компания утверждает, что в 2020 году оформила артисту кредит, однако тот не исполнил в полном объеме обязанность по возврату задолженности.

Предварительное слушание по делу состоится 13 октября 2025 года.

24 сентября портал «Страсти» сообщил, что Федеральная налоговая служба (ФНС) не стала ликвидировать бренд Киркорова. Налоговая остановила процесс ликвидации ООО «ФИЛЛ ФО Ю» после заявления от заинтересованных лиц — одного из учредителя компании. В публикации не уточняется, кто подал обращение.

Киркоров зарегистрировал компанию по продаже одежды и обуви 13 лет назад и открыл бутик «Phil 4 You» с фирменными вещами в одном из ТЦ. По данным Telegram-канала SHOT, сперва блестящие вещи в фирменном стиле артиста покупали, но после посетители бутика якобы стали жаловаться на персонал. Через два года бутик артиста переехал в сток-центр «Остатки сладки», а после закрылся. В мае 2025-го ФНС начинала процесс ликвидации.

Ранее Дмитриенко поднял цену на корпоративы на 2 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами