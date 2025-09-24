На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ФНС не стала ликвидировать бренд Киркорова

ФНС остановила процесс ликвидации бренда Киркорова
true
true
true
close
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Федеральная налоговая служба (ФНС) не стала ликвидировать бренд народного артиста России Филиппа Киркорова. Об этом сообщает портал «Страсти».

Налоговая остановила процесс ликвидации ООО «ФИЛЛ ФО Ю» после заявления от заинтересованных лиц – одного из учредителя компании. В публикации не уточняется, кто подал обращение.

Киркоров зарегистрировал компанию по продаже одежды и обуви 13 лет назад и открыл бутик «Phil 4 You» с фирменными вещами в одном из ТЦ.

По данным Telegram-канала SHOT, сперва блестящие вещи в фирменном стиле артиста покупали, но после посетители бутика якобы стали жаловаться на персонал. Через два года бутик артиста переехал в сток-центр «Остатки сладки», а после закрылся.

Юридическое лицо тогда не ликвидировали. В ноябре 2024 года ФНС сначала заблокировала счета компании «Филл фо ю», а в мае 2025-го начали процесс ликвидации.

25 апреля Киркоров получил ожоги во время выступления в Санкт-Петербурге. Из-за пиротехнического оборудования, прикрепленного к спине, у него загорелся рукав пиджака во время исполнения песни «Черная пантера». У певца диагностировали бурсит — воспаление суставов после ожога.

Ранее Дмитриенко поднял цену на корпоративы на 2 млн рублей.

