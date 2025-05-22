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ФНС ликвидирует бренд Филиппа Киркорова

SHOT: налоговая начала процесс ликвидации компании Киркорова «Филл фор ю»
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Федеральная налоговая служба (ФНС) ликвидирует бренд Филиппа Киркорова. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Народный артист России зарегистрировал компанию по продаже одежды и обуви 13 лет назад и открыл бутик «Phil 4 You» с фирменными вещами в одном из ТЦ.

По данным издания, сперва блестящие вещи в фирменном стиле артиста покупали, но после посетители бутика якобы стали жаловаться на персонал. Через два года бутик артиста переехал в сток-центр «Остатки сладки», а после закрылся.

Юридическое лицо тогда не ликвидировали. В ноябре 2024 года ФНС сначала заблокировала счета компании «Филл фо ю», а теперь начала процесс ее ликвидации.

Накануне две фанатки отсудили у Киркорова деньги за концерт в период локдауна.

Ранее известный американский телеведущий примерил образ Киркорова.

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