Федеральная налоговая служба (ФНС) ликвидирует бренд Филиппа Киркорова. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Народный артист России зарегистрировал компанию по продаже одежды и обуви 13 лет назад и открыл бутик «Phil 4 You» с фирменными вещами в одном из ТЦ.

По данным издания, сперва блестящие вещи в фирменном стиле артиста покупали, но после посетители бутика якобы стали жаловаться на персонал. Через два года бутик артиста переехал в сток-центр «Остатки сладки», а после закрылся.

Юридическое лицо тогда не ликвидировали. В ноябре 2024 года ФНС сначала заблокировала счета компании «Филл фо ю», а теперь начала процесс ее ликвидации.

Накануне две фанатки отсудили у Киркорова деньги за концерт в период локдауна.

Ранее известный американский телеведущий примерил образ Киркорова.