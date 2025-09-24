Стало известно о многомиллионных гонорарах певицы Анастасии

Продюсер Павел Рудченко рассказал в беседе с изданием «Абзац», что певица Анастасия Минцковская получает 2 миллиона рублей с выступления.

Рудченко предположил, что такой высокий гонорар связан с редкими концертами артистки.

«Поэтому завышенной стоимостью выступлений она планирует компенсировать редкие гастроли», — рассказал продюсер.

В августе Минцковская пожаловалась, что ей не начисляют пенсию. 60-летняя певица рассказала, что в 57 лет обратилась в Пенсионный фонд с просьбой дать ей выплаты. По словам артистки, в тот период как раз давали пенсию людям ее года рождения. Учреждение отказало ей в выплатах из-за недостатка стажа, сказав ей приходить в 60 лет.

Певица отметила, что сейчас Пенсионный фонд говорит ей приходить в 65 лет из-за изменения законодательства. Минцковская назвала ситуацию вопиющей.

Как рассказала знаменитость, фонд требует с нее все справки за 35 лет творческой деятельности, чтобы она смогла получать пенсию сейчас. Артистка назвала невозможным собрать документы с каждого стадиона и города, где выступала.

