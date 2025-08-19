Певице Анастасии отказались начислять пенсию: «Издевательство»

Певица Анастасия Минцковская пожаловалась в беседе с mk.ru, что ей не начисляют пенсию.

60-летняя Минцковская рассказала, что в 57 лет обратилась в Пенсионный фонд с просьбой дать ей выплаты. По словам артистки, в тот период как раз давали пенсию людям ее года рождения. Учреждение отказало ей в выплатах из-за недостатка стажа, сказав ей приходить в 60 лет.

Певица отметила, что сейчас Пенсионный фонд говорит ей приходить в 65 лет из-за изменения законодательства.

Минцковская назвала ситуацию вопиющей. Как рассказала знаменитость, фонд требует с нее все справки за 35 лет творческой деятельности, чтобы она смогла получать пенсию сейчас. Артистка назвала невозможным собрать документы с каждого стадиона и города, где выступала. Она призналась, что находится в растерянности. Исполнительница не знает, что делать.

«Это просто издевательство: я все эти сорок лет вкалывала как лошадь. Причем у меня были не «черные» концерты, когда деньги кладут в карман, а белые! С каждого концерта автоматически отчислялся налог, в том числе пенсионный. А концертов у меня было, как вы понимаете, немало. За эти годы я «прочесала» практически всю страну вдоль и поперек. Куда все эти деньги девались? Получается, что они просто в воздух ушли?» — заявила певица.

Ранее сообщалось, что убытки кафе Татьяны Булановой достигли рекордных показателей.