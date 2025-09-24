На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жительницу Казани обязали выплатить Долиной почти 15 млн рублей

Суд в Йошкар-Оле взыскал с жительницы Казани 14,9 млн рублей в пользу Долиной
Максим Блинов/РИА Новости

Суд в Йошкар-Оле потребовал с жительницы Казани Варвары Южаниной выплатить 14,9 млн рублей народной артистке России Ларисе Долиной. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, Южанина участвовала в мошеннических махинациях. Злоумышленники перевели средства со счетов Долиной на банковскую карту женщины. Жительница Казани заявляла об утрате карт и телефона, однако не предоставила суду доказательства. Позже она призналась, что передала их неизвестным за 10 тысяч рублей.

Как призналась Южанина, она не знала, что ее карту будут использовать в мошеннических схемах. С женщины взыскали 14,9 млн рублей за неосновательное обогащение, включая проценты за пользование чужими денежными средствами.

По этому делу также проходят несколько фигурантов. По данным «Известий», всего Долина получила около 54 млн рублей с мошенников.

В августе 2024 года Долина стала жертвой мошенников, похитивших у нее около 120 млн рублей, полученных от продажи квартиры в центре Москвы. После инцидента Долина обратилась в правоохранительные органы и параллельно подала иск к покупательнице квартиры Полине Лурье.

В конце марта текущего года Хамовнический районный суд города Москвы вернул Долиной квартиру.

Ранее мошенники отобрали квартиру у домработницы Пугачевой.

