На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Snoop Dogg запросил большой гонорар за концерт в России: «Только на закрытый»

Baza: рэпер Snoop Dogg готов провести закрытый концерт в России почти за $2 млн
true
true
true
close
Matt Sayles/AP

Американский рэпер Snoop Dogg готов провести закрытый концерт в России за гонорар в размере минимум $2 млн (около 167 млн рублей по нынешнему курсу. — «Газета.Ru»). Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Среди основных условий выступления — строго конфиденциальный формат мероприятия, включающий в себя полный запрет на фото- и видеосъемку, а также подписание соглашения о неразглашении всеми участниками.

В райдере артиста сказано, что заказчик также должен оплатить перелет на частном бизнес-джете премиум-класса и проживание звезды в пятизвездочном отеле. Меню для артиста включает жареную курицу и барбекю, блюда итальянской кухни, мексиканские деликатесы, стейки и рыбу.

В гримерке должны быть PlayStation 1 с коллекцией спортивных игр, большой экран для игр и четыре джойстика. Также обязательным условием является освещение только лампами накаливания — без флуоресцентных ламп.

«У группы поддержки должна быть своя отдельная запираемая гримерка с душем и туалетом, рассчитанная минимум на 12 человек», — подчеркивается в посте.

Среди требований к безопасности у Snoop Dogg: 11 охранников, владеющих английским языком, в одинаковых футболках, сохранение за собой права отмены шоу и круглосуточное патрулирование территории.

Ранее сообщалось, что певица МакSим потратила на ремонт в 500-метровой квартире 190 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами