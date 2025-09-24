На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Люстра за 6 млн рублей и золото»: эксперт раскрыла стоимость ремонта у МакSим

«КП»: певица МакSим потратила на ремонт в 500-метровой квартире 190 млн рублей
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Эксперт Регина Ван Влит рассказала в беседе с kp.ru, что обустройство квартиры МакSим могло обойтись певице в 190 млн рублей. По словам эксперта, дизайн интерьера апартаментов сочетает современную классику и ар-деко.

«При использовании премиальных брендов итоговая сумма может оказаться значительно выше. Важно подчеркнуть, что интерьер лишен вычурности и китча. Каждая деталь в квартире МакSим подобрана с особым вниманием и стала неотъемлемой частью истории хозяйки», — подчеркнула эксперт.

Особое внимание заслуживают, считает Ван Лит, предметы роскоши — центральная люстра в гостиной стоимостью до 6 млн рублей, белое пианино Petrof (1,2–2,5 млн рублей), стеклянные скульптуры в холле (до 2,5 млн рублей), элитная посуда от известных брендов и предметы из золота в ванной комнате.

«Почти в каждой комнате у певицы есть иконы, преимущественно старинные. Судя по всему, это подарок бывшего мужа-коллекционера. Редкие иконы — общая слабость бизнесмена Александра Петрова (экс-супруга МакSим) и его друга Григория Лепса», — отмечается в статье.

Квартира стоимостью около 400 млн рублей находится в престижном ЖК «Триумф-Палас».В ней есть просторная уличная терраса с системой теплых полов, три санузла, включая отдельный для домашних питомцев, три спальни и гардеробные.

В старых интервью МакSим отмечала, что ей потребовалось время, чтобы создать в квартире атмосферу уюта, но сейчас артистка большую часть времени проводит с детьми в домашней обстановке. По информации близких, после перенесенных заболеваний врачи рекомендовали артистке ограничить гастрольную деятельность ради сохранения здоровья.

«Состояние Марины было крайне тяжелым. В этот период ее посещали мрачные мысли… Благодаря лечению она смогла восстановиться, однако врачи настаивают на необходимости бережного отношения к здоровью», — сообщил источник kp.ru.

