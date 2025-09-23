Клава Кока спровоцировала слухи о романе с известным блогером

Певица Клава Кока спровоцировала слухи о романе с блогером Димой Масленниковым. Об этом сообщает Super.

По данным издания, Коку и Масленникова заметили вместе в московском ресторане. Как отмечает Super, блогер пытался приобнять певицу, но та держалась обособленно. Знаменитости стали чаще появляться вместе в общественных местах.

Впервые слухи о романе Коки и Масленникова возникли в 2023 году. Тогда блогер заявлял, что между ним и артисткой — дружба. Недавно он заявил, что у него появилась возлюбленная. Личность девушки он не раскрыл.

22 октября 2024-го Кока объявила о расставании с блогером Александром Повериным, с которым встречалась после проекта «Сердце Клавы». На тот момент они уже полтора месяца не состояли в отношениях. Артистка призналась, что все это время заглушала боль от разрыва работой. Она уточнила, что сама стала инициатором расставания.

В ноябре Клава Кока призналась, что причиной ее расставания с Александром Повериным стало нежелание блогера иметь детей.

Ранее Клава Кока во второй раз попала в базу «Миротворца».