Клава Кока раскрыла причину расставания с Александром Повериным

Певица Клава Кока призналась, что причиной ее расставания с Александром Повериным стало нежелание блогера иметь детей. Об этом она рассказала на шоу «Сессия» на VK Видео.

По словам исполнительницы, блогер признался ей в том, что не намерен создавать семью, за три месяца до их разрыва.

«Мы были уже целый год вместе, и он сказал мне: «Пока я не стану богатым и популярным, то не смогу построить семью», — вспомнила Кока.

Певица добавила, что решение о расставание огласила Поверину в процессе их разговора. Она поделилась, что перед разрывом практически не общалась с блогером две недели. Она назвала это самым сложным этапом отношений.

«Просто как-то мы чуть-чуть друг от друга отдалились, и он перестал со мной общаться, и я тоже была настолько сильно загружена своей работой, что, приходя домой, мы могли просто друг другу сказать «привет» и лечь спать», — поделилась артистка.

Клава Кока пояснила, что шла на проект «Сердце Клавы», поскольку хотела найти человека, который хотел бы создать с ней семью. Она призналась, что давно мечтает о детях.

«У меня есть все, но нет и не было того человека, в котором захочется видеть свое продолжение. И я очень сильно бы этого хотела, я это озвучивала», — поделилась артистка.

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