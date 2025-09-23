Юра Борисов экстренно вернулся в Россию

Трагическое событие в семье российского актера Юры Борисова прервало его рабочий график: из-за кончины отца он экстренно вернулся в Москву, отменив все текущие съемки. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«У артиста Юры Борисова умер отец. Чтобы похоронить папу, актер отменил все съемки и экстренно прилетел в Москву», — говорится в сообщении.

Согласно информации канала, церемония кремации и похороны отца Юрия Александровича Борисова прошли накануне в Балашихе. По предварительным данным, Александр Борисов ушел из жизни после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Юра Борисов — российский актер театра и кино. Его актерский путь начался еще в школьные годы, когда он посещал театральную студию. Среди наиболее известных киноработ с его участием можно выделить «Калашников», «Сто лет тому вперед», «Бык», «Серебряные коньки», «Молодая гвардия», «Т-34», «Кентавр» и «Красный призрак». В общей сложности его фильмография насчитывает более 70 проектов. В январе 2025 года Юра Борисов вошел в историю как первый российский актер, номинированный на премию «Оскар».

