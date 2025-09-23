На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Юра Борисов экстренно вернулся в Россию

SHOT: Юра Борисов отменил все съемки и вернулся в Москву из-за смерти отца
true
true
true
close
Scott A Garfitt/Invision/AP

Трагическое событие в семье российского актера Юры Борисова прервало его рабочий график: из-за кончины отца он экстренно вернулся в Москву, отменив все текущие съемки. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«У артиста Юры Борисова умер отец. Чтобы похоронить папу, актер отменил все съемки и экстренно прилетел в Москву», — говорится в сообщении.

Согласно информации канала, церемония кремации и похороны отца Юрия Александровича Борисова прошли накануне в Балашихе. По предварительным данным, Александр Борисов ушел из жизни после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Юра Борисов — российский актер театра и кино. Его актерский путь начался еще в школьные годы, когда он посещал театральную студию. Среди наиболее известных киноработ с его участием можно выделить «Калашников», «Сто лет тому вперед», «Бык», «Серебряные коньки», «Молодая гвардия», «Т-34», «Кентавр» и «Красный призрак». В общей сложности его фильмография насчитывает более 70 проектов. В январе 2025 года Юра Борисов вошел в историю как первый российский актер, номинированный на премию «Оскар».

Ранее Кустурица оценил актерский талант Юры Борисова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами