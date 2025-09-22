На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Звезда Comedy Woman лишилась квартиры из-за финансовой пирамиды

Актриса Надежда Ангарская продала первую квартиру из-за кредитных долгов
close
Надежда Ангарская/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Актриса и юмористка Надежда Ангарская рассказала в шоу «Звезды сошлись», что стала жертвой финансовой пирамиды.

Ангарская рассказала, что из-за мошенников оказалась в многомиллионных долгах. Ей пришлось продать свою первую московскую квартиру, чтобы с ними расплатиться. Инцидент произошел в 2018 году.

«Потому что в этой пирамиде были 4 млн… Карточки кредитные на 900 тысяч рублей, то есть нормально вообще. В итоге у меня шесть кредитов, нет квартиры», — поделилась комикесса.
Ангарская отметила, что продолжает общаться с человеком, который ее завлек в пирамиду.

«Он был под следствием. Тоже потерял много денег. Но сравнить его потери и мои, сколько он зарабатывал — с моими заработками несравнимо. Но я считаю, что каждый, кто принимает решение и несет свои деньги, сам несет ответственность. Легкие деньги всегда опасны», — рассказала артистка.

Надежда Ангарская известна по шоу Comedy Woman. Она также участвовала в КВН, «Последний герой. Зрители против звезд», «Аватар» и «Один в один!».

Ранее мошенники отобрали квартиру у домработницы Пугачевой.

