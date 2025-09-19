Мошенники отобрали квартиру у домработницы Пугачевой

Экс-домработница народной артистки СССР Аллы Пугачевой Людмила Дороднова пожаловалась, что мошенники отобрали у нее квартиру в Москве. Об этом пишет NEWS.ru.

По словам Дородновой, чужие люди никогда не заходили к ней в дом.

«Сегодня я решила оплатить коммунальные услуги, пришла в жилконтору у нас в Марьино, а платить-то уже не надо, квартиры у меня нет. Мне не говорят, кто владельцы», — делится 85-летняя женщина.

Дороднова обратилась в полицию и попросила помощи у адвоката Елены Калиничевой, которая должна помочь «отвоевать» жилье.

Женщина также вспомнила, что в конце августа ей позвонил молодой человек и попросил продиктовать ему данные банковских карточек на фоне якобы взлома ее страницы на «Госуслугах». Дороднова подозревает, что этот неизвестный мошенник причастен к ситуации с квартирой.

В марте Людмила Дороднова высказалась об отъезде Аллы Пугачевой из России.

Ранее Лариса Долина смогла вернуть свою московскую квартиру.