На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мошенники отобрали квартиру у домработницы Пугачевой

Экс-домработница Пугачевой Дороднова лишилась квартиры после общения с мошенником
true
true
true
close
maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Экс-домработница народной артистки СССР Аллы Пугачевой Людмила Дороднова пожаловалась, что мошенники отобрали у нее квартиру в Москве. Об этом пишет NEWS.ru.

По словам Дородновой, чужие люди никогда не заходили к ней в дом.

«Сегодня я решила оплатить коммунальные услуги, пришла в жилконтору у нас в Марьино, а платить-то уже не надо, квартиры у меня нет. Мне не говорят, кто владельцы», — делится 85-летняя женщина.

Дороднова обратилась в полицию и попросила помощи у адвоката Елены Калиничевой, которая должна помочь «отвоевать» жилье.

Женщина также вспомнила, что в конце августа ей позвонил молодой человек и попросил продиктовать ему данные банковских карточек на фоне якобы взлома ее страницы на «Госуслугах». Дороднова подозревает, что этот неизвестный мошенник причастен к ситуации с квартирой.

В марте Людмила Дороднова высказалась об отъезде Аллы Пугачевой из России.

Ранее Лариса Долина смогла вернуть свою московскую квартиру.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами