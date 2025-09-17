На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Не смотрю желтую прессу»: Дибров отказался смотреть интервью жены Полины

Телеведущий Дмитрий Дибров назвал желтой прессой интервью своей жены Полины
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Телеведущий Дмитрий Дибров прокомментировал скандальное интервью своей супруги Полины, в котором она призналась в измене и рассказала о разводе. Его слова передает Woman.ru.

«Я не видел [интервью]. Слушайте, я последнего Стивена Кинга не видел, а вы хотите, чтобы я еще и желтую прессу смотрел», — заявил шоумен.

В беседе с Лаурой Джугелией Полина Диброва призналась в чувствах к другому мужчине — Роману Товстику — и намерении уйти от супруга. Перед разговором с мужем женщина консультировалась как с духовником, так и с психологом.

По словам Полины, ее признание стало шоком для Дмитрия. Она уверена, что муж надеется ее вернуть.

«Он [Дмитрий Дибров] тот человек, который ждет, чтобы я вернулась, потому что он мне сказал, что он однолюб», — призналась модель.

В интервью супруга телеведущего также заявила, что не считает себя виновной в разводе Романа Товстика с женой. По ее словам, решение об уходе из семьи мужчина принял самостоятельно.

«Мой муж бы не ушел от меня. Что-то здесь не так. Вот представь, вот твой муж, вот вы живете, у вас замечательная семья, дети, вы в любви. Ты представь женщину, которая приходит, что-то вливает, и он уходит», — отметила она.

В июле издание kp.ru сообщало, что жена Дмитрия Диброва ушла от телеведущего к миллионеру Роману Товстику, мужу ее близкой подруги Елены. Гордон представила интересы супруги бизнесмена. Она заявила, что у Елены «хотят отобрать всех детей и оставить ее на улице». Адвокат негативно высказалась в адрес Полины Дибровой. Она обвинила жену телеведущего и Товстика в обмане людей на деньги.

Ранее блогер Ивангай назвал Марьяну Ро агрессором после обвинений в изнасиловании.

