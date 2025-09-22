Цыганова об «Интервидении»: «Опять голубизна, опять провокации»

Певица Виктория Цыганова в Telegram-канале раскритиковала международный конкурс «Интервидение».

Цыганова призналась, что ее очень удивил победитель конкурса – вьетнамский певец Дык Фук. Она обвинила артиста в пропаганде ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

«А у нас что, даже не проверяли, кто едет участвовать в традиционном аналоге Евровидения? Попытки теперь отмыть вьетнамца выглядят жалко и слабо», — заявила исполнительница.

Цыганова также возмутилась решением Shaman (Ярослав Дронов – настоящее имя) отказаться от соревнования в «Интервидении». Она назвала поступок нелепым. По ее словам, многие российские зрители почувствовали себя оскорбленными и обделенными после того, как их кандидат решил не участвовать в конкурсе. Артистка задалась вопросом, зачем нужно было тогда «ажиотаж нагонять».

Певица также усомнилась, что «Интервидение» смотрело миллиард человек. По мнению Цыгановой, реализация конкурса получилась плохой, несмотря на хорошую задумку.

«Реализацией, судя по всему, занимались те же люди из голубого болота шоу-бизнеса. Опять голубизна, опять провокации, опять плевки в народ. Можно ли это называть идеологической победой России? И это не скрыть ни хором купленных голосов, ни накрученными просмотрами», — поделилась артистка.

Ранее Пригожин раскритиковал поступок Shaman на «Интервидении».