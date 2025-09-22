«Зачем было участвовать?»: Пригожин раскритиковал поступок Shaman на «Интервидении»

Продюсер Иосиф Пригожин признался в беседе с изданием «Абзац», что ему непонятно решение Shaman (Ярослав Дронов – настоящее имя) отказаться от соревнования в «Интервидении».

«Зачем было участвовать? Лучше бы место кому-то отдали бы тому, кому эфир нужен, понимаете? Мне такой поступок просто непонятен, честно скажу. Зачем занимать чужое место, зачем участвовать, чтобы занять позицию и не дать кому-то другому выступить?» — возмутился шоумен.

По словам продюсера, он не может представить, чтобы такое случилось, к примеру, на «Евровидении». Пригожин возмутился не только отказом Дронова соревноваться, но и поведением вокалистки из США VASSY, которая не стала участвовать в конкурсе. Шоумен уточнил, что не смотрел «Интервидение» целиком, а лишь отрывками на телефоне.

На конкурсе ведущий Алексей Воробьев заявлял, что VASSY не смогла выступить на конкурсе из-за политического давления со стороны австралийских властей.

Пригожин похвалил организацию «Интервидения», съемку и выступления Димы Билана и Полины Гагариной.

«По слухам, певец из Вьетнама достойно завоевал свое место под солнцем. Победитель, говорят, выступал хорошо», — заявил продюсер.

