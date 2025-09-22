Сына Пресли чуть не съел верблюд

Сына Присциллы Пресли, музыканта Наварона Гарибальди, чуть не съел верблюд. Об этом сообщает People.

По данным издания, инцидент произошел во время визита приюта для животных в долине Сан-Фернандо (Калифорния, США). Пресли рассказала, что верблюд укусил ее сына за голову. Он отпустил Гарибальди после того, как на животное накинулась немецкая овчарка.

«Кровь брызнула во все стороны. Она залила лицо Наварона. Я буквально с ума схожу. Я думала, что точно потеряю его», — поделилась актриса.

Гарибальди госпитализировали в больницу, где ему наложили 34 шва. Пресли отметила, что ее сыну повезло. По словам врачей, зубы верблюда чуть не поранили мозг Гарибальди.

В сентябре 2023 года состоялась премьера фильма Софии Копполы «Присцилла» на Венецианском кинофестивале. В биографическом фильме подробно рассказывается об отношениях Присциллы с Элвисом, с которым она познакомилась в 14-летнем возрасте.

Присцилла Пресли заявляла, что ей было «трудно смотреть» фильм. Во время оваций актеры и Пресли еле сдерживали слезы, переполненные эмоциями, утверждало издание The Hollywood Reporter.

