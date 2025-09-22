На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Анджелина Джоли заявила, что не узнает свою страну

Актриса Джоли высказалась против ущемления свободы слова в США
Pankra Nieto/Reuters

Актриса Анджелина Джоли заявила, что не узнает свою страну. Ее цитирует The Guardian.

На кинофестивале в испанском Сан-Себастьяне она высказалась против ущемления свободы слова в США.

«Я люблю свою страну, но в настоящее время не узнаю ее. Я всегда жила за границей, у меня интернациональные семья, друзья, жизнь. Мое мировоззрение — равенство, единство и интернационализм. Я считаю, что все, что разделяет или ограничивает личное самовыражение и свободы, очень опасно», — сказала она.

Джоли также отметила, что в нынешние «тяжелые времена» нужно быть осторожными и не говорить ничего лишнего.

Актриса высказалась о свободе слова через несколько дней после того, как телеведущего Джимми Киммела отстранили от работы на телеканале ABC. Решение было принято после того, как комик заявил, что в консервативного активиста Чарли Кирка мог стрелять сторонник Дональда Трампа. Он также обвинил движение MAGA (Make America Great Again — «Сделаем Америку снова великой») в попытках использовать эту трагедию в политических целях.

Ранее Джимми Киммел отказался извиняться за шутку о Трампе.

