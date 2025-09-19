На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Джимми Киммел отказался извиняться за шутку о Трампе — и потерял работу

Телеведущий Джимми Киммел отказался извиняться за шутку о Трампе и Кирке
close
Lucas Jackson/Reuters

Телеведущий Джимми Киммел не стал приносить извинения за свою шутку, связанную с трагедией вокруг политического активиста Чарли Кирка и Дональда Трампа. Об этом сообщает New York Post.

В результате шоу «Jimmy Kimmel Live!» временно прекратило выход в эфир на территории США, а позднее компания Disney уволила Киммела, работавшего на телеканале ABC с 2003 года.

«Он [Киммел] говорил и похуже. <…> ABC — тупицы, им следовало отредактировать слова Киммела. Они знали, что Трамп ополчился на него. Им следовало быть умнее», — заявил инсайдер.

Близкий к ситуации источник пояснил, что острое высказывание Киммела не было импровизацией, а частью сценария шоу. При этом руководство ABC не предприняло своевременных мер по редактированию контента — несмотря на то, что осведомлено о провокационном характере высказываний ведущего и его конфронтации с Дональдом Трампом.

Также, признался инсайдер, ситуация с Киммелом вызвала панику среди сотрудников телеканала. В компании царит атмосфера паранойи, поскольку все боятся потерять работу.

18 сентября издание Deadline сообщило, что показ вечернего шоу Jimmy Kimmel Live! с телеведущим Джимми Киммелом будет приостановлен на неопределенный срок. Решение было принято после того, как комик заявил, что в консервативного активиста Чарли Кирка мог стрелять сторонник Дональда Трампа. Он также обвинил движение MAGA (Make America Great Again — «Сделаем Америку снова великой») в попытках использовать эту трагедию в политических целях.

Комментируя ситуацию, Трамп поздравил телеканал ABC с тем, что он «нашел смелость сделать то, что было необходимо».

