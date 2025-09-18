В США приостановят показ вечернего шоу из-за высказываний ведущего о Кирке

Deadline: в США приостановят шоу Джимми Киммела из-за его слов о Кирке

Показ вечернего шоу Jimmy Kimmel Live! с комиком Джимми Киммелом будет приостановлен на неопределенный срок после его высказываний об убийстве консервативного активиста Чарли Кирка. Об этом сообщает Deadline.

«Шоу Jimmy Kimmel Live! будет приостановлено на неопределенный срок», — цитирует издание слова представителя телеканала ABC.

Ранее в своем шоу Киммел предположил, что убийство активиста мог совершить сторонник президента США Дональда Трампа. Он также обвинил движение MAGA (Make America Great Again — «Сделаем Америку снова великой») в попытках использовать эту трагедию в политических целях.

Покушение на Кирка было совершено 10 сентября. В тот день активист выступал в кампусе университета в штате Юта. Во время мероприятия в мужчину выстрелили с расстояния около 800 метров и попали в шею. Его экстренно госпитализировали, но Кирк скончался в больнице.

Спустя несколько дней сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве — 22-летнего студента Тайлера Робинсона. Молодого человека передал полиции отец, который проработал в полиции 27 лет. Известно, что злоумышленнику не нравились политические взгляды погибшего активиста.

Ранее убийца Чарли Кирка пошутил, что в политика стрелял его «двойник».