Дрессировщика-телезвезду растерзал тигр

Дрессировщика Райана Исли из «Короля тигров» растерзал тигр
true
true
true
close
Ryan Easley/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Дрессировщика тигров Райана Исли из документального сериала «Король тигров» о скандальном заводчике хищников Джо Экзотике растерзал тигр. О кончине телезвезды сообщает New York Post.

Трагедия произошла в заповеднике «Гроулер Пайнс» в городе Хьюго (Оклахома, США).

«Райан осознавал риск — не из-за безрассудства, а из любви. Животные, находившиеся под его опекой, были для него не просто животными, а существами, с которыми у Райана установилась связь, основанная на уважении, ежедневной заботе и любви», — рассказали в заповеднике.

Коллеги Исли назвали его страстным сторонником сохранения дикой природы.

«Его любовь к животным, особенно к крупным кошкам, проявлялась во всех аспектах его жизни. Он посвятил себя защите и уходу за этими великолепными животными», — добавили коллеги.

Исли выкупил тигров у находящегося в заключении Джо Экзотика.

Зоозащитники из международной организации PETA назвали происшествие неудивительным.

«Не удивляет, когда на человека нападает большая кошка, находящаяся в состоянии стресса, потому что ее держат в клетке, бьют кнутом и лишают всего естественного и важного для нее», — заявила старший директор Фонда PETA по дикой природе Дебби Метцлер.

Ранее звезда сериала «Король тигров» оказался в тюрьме за торговлю животными.

