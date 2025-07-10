На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Звезда сериала «Король тигров» оказался в тюрьме за торговлю животными

Дрессировщик Док Энтл попал в тюрьму за торговлю экзотическими животными
true
true
true
close
Jeffrey Collins/AP

Звезду сериала «Король тигров», предпринимателя и дрессировщика Дока Энтла (Махамаяви Бхагаван Энтл – настоящее имя) посадили в тюрьму за торговлю экзотическими животными. Об этом сообщает NBC.

Энтла приговорили к году лишения свободы, а также потребовали выплатить штраф в размере $55 тысяч. Дрессировщик нарушил федеральный закон, купив животных, которые находятся под угрозой исчезновения. Речь идет о детенышах шимпанзе, гепарда, льва и тигра.

Прокурор США по округу Южная Каролина Брайан Стирлинг заявил, что Энтл был ключевой фигурой в незаконной торговле шимпанзе и отмыл более $500 тысяч с помощью изощренной мошеннической системы.

По словам прокуроров, Энтл использовал различные схемы для сокрытия незаконной торговли исчезающими видами, в том числе переводил платежи, замаскированные под «пожертвования», через свой некоммерческий фонд. Мужчина принимал от покупателей наличные и оформлял поддельные документы, чтобы скрыть незаконные сделки.

Энтл признал свою вину в суде.

«Я совершил ошибку, я наделал глупостей. Надеюсь, что смогу взять себя в руки ради всех нас», — заявил дрессировщик.

Ранее суд взыскал долг по ЖКХ с мужа Ивлеевой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами