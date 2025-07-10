Звезда сериала «Король тигров» оказался в тюрьме за торговлю животными

Звезду сериала «Король тигров», предпринимателя и дрессировщика Дока Энтла (Махамаяви Бхагаван Энтл – настоящее имя) посадили в тюрьму за торговлю экзотическими животными. Об этом сообщает NBC.

Энтла приговорили к году лишения свободы, а также потребовали выплатить штраф в размере $55 тысяч. Дрессировщик нарушил федеральный закон, купив животных, которые находятся под угрозой исчезновения. Речь идет о детенышах шимпанзе, гепарда, льва и тигра.

Прокурор США по округу Южная Каролина Брайан Стирлинг заявил, что Энтл был ключевой фигурой в незаконной торговле шимпанзе и отмыл более $500 тысяч с помощью изощренной мошеннической системы.

По словам прокуроров, Энтл использовал различные схемы для сокрытия незаконной торговли исчезающими видами, в том числе переводил платежи, замаскированные под «пожертвования», через свой некоммерческий фонд. Мужчина принимал от покупателей наличные и оформлял поддельные документы, чтобы скрыть незаконные сделки.

Энтл признал свою вину в суде.

«Я совершил ошибку, я наделал глупостей. Надеюсь, что смогу взять себя в руки ради всех нас», — заявил дрессировщик.

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