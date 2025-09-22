Фадеев оценил отказ Shaman от соревнования в «Интервидении»

Продюсер и композитор Максим Фадеев оценил отказ российского певца Ярослава Дронова (Shaman) от соревнования в международном музыкальном конкурсе «Интервидение». Об этом он написал у себя на странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Автор песни «Прямо по сердцу», с которой Shaman выступил на «Интервидении», назвал отказ артиста от оценок жюри неожиданностью. Он также подчеркнул, что Shaman якобы находился в «каскадерских» условиях, которые не позволили ему полноценно продемонстрировать вокальные данные.

«Видимо, телевизионные режиссеры привыкли работать с фонограммой, где артиста можно запускать хоть в космос — и с диафрагмой все будет в порядке», — заявил Фадеев.

20 сентября в Москве прошел музыкальный конкурс «Интервидение – 2025». Победителем стал Дык Фук из Вьетнама. Артист забрал главный приз — хрустальный кубок и 30 миллионов рублей.

Изначально на сцену должны были выйти участники из 23 стран. Однако уже по ходу финала стало известно, что певица VASSY, представляющая США, но имеющая также австралийское гражданство, не выступит. Отмена произошла «по независящим от организаторов и делегации США причинам, вызванным беспрецедентным политическим давлением со стороны правительства Австралии».

