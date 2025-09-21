Стало известно, сколько зрителей посмотрели «Интервидение»

Трансляцию международного музыкального конкурса «Интервидение» посмотрели 4 млрд зрителей со всего мира. Об этом сообщили организаторы конкурса, передает ТАСС.

«Уникальное музыкальное шоу с дополненной реальностью, 4 млрд зрителей трансляции по всему миру, 500 волонтеров из 5 стран, 23 страны-участницы и только один победитель», — говорится в сообщении.

«Интервидение» состоялось в Москве 20 сентября. В конкурсе участвовали представители 22 стран. Российский певец Shaman после выступления попросил членов жюри не оценивать его номер. Первое место занял певец Дык Фук из Вьетнама, второе и третье место — кыргызское трио Nomad и катарская певица Дана Аль-Мир.

В 2026 году конкурс проведет Саудовская Аравия, в этом году их участница Зейна Имад заняла 17-е место.

Ранее Лавров заявил о попытках сорвать «Интервидение».