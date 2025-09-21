Анна Михалкова получила награду фестиваля «Новый сезон»

Четвертый фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» объявил победителей. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Фестиваль прошел на курорте «Роза Хутор». На нем главные отечественные киноплатформы представили свои новинки. Актриса Дарья Мороз объявила «Героя Нового сезона». Им стал Гоша Куценко за роль в сериале «Встать на ноги». Анна Михалкова удостоилась награды «Героиня Нового сезона» за съемки в проекте «Полураспад».

«Лучшим фильмом» признан проект Дмитрия Власкина «Семьянин». В номинации «Самый ожидаемый сериал» победил сериал «Встать на ноги». А «Открытием Нового сезона» стал режиссер Мигель со своим дебютным сериалом «Искусство падения».

На закрытие фестиваля пришли такие звезды, как Аня Чиповская, Ольга Медынич, Александра Ребенок, Владимир Вдовиченков, Дарья Мороз, Мигель, Даниил Воробьев, Юлия Хлынина, Рузиль Минекаев, Дмитрий Лысенков, Татьяна Яковлева, Дмитрий Чеботарев, Дмитрий Власкин, Артем Аксененко, Сергей Филатов, Анна Богомолова, Павел Тимофеев, Гевонд Андреасян, Андрей Золотарев, Алексей Филимонов, Алексей Гришин, Юрий Быков, Наталья Земцова и другие.

