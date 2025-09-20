Бразильские участники «Интервидения»: новости про Россию в Бразилии политизированы

Бразильский дуэт Таис Надер и Лусиану Калазанс остались в восторге от Москвы

Семейный дуэт Таис Надер и Лусиану Калазанса, которые представят Бразилию на международном песенном конкурсе «Интервидение», рассказали о впечатлениях от Москвы. Их цитирует aif.ru.

Как сказал Калазанс, сразу после прибытия увиденное в России превосходит все ожидания артистов.

«Уже находиться здесь, в этом мегаполисе огромном, технологичном, для нас большая радость и большой восторг», — говорит он.

По словам Надер, поездка в Россию стала исполнением давней мечты с тех пор, как в детстве она прочла произведения Федора Достоевского

«Новости, которые доходят до Бразилии про Россию и Москву, очень разрозненные и очень часто политизированы. Поэтому нам было интересно посмотреть оборотную сторону, и мы ее увидели во всей красе», — заключила она.

Международный конкурс эстрадной песни «Интервидение — 2025» состоится уже совсем скоро. На сцену выйдут представители 23 стран, а Россию представит Shaman. Участники поборются за хрустальный кубок и приз в 30 млн рублей.

