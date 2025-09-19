На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пригожин призвал Shaman к смене псевдонима: «Хочу, чтобы в РФ были люди с человеческим лицом»

Продюсер Пригожин: Shaman нужно отказаться псевдонима в пользу настоящего имени
Продюсер Иосиф Пригожин призвал певца Shaman и других молодых исполнителей изменить псевдоним, написанный на латинице. Его слова передает Telegram-канал «Звездач».

По мнению продюсера, Shaman следует отказаться от иностранного написания псевдонима в пользу своего настоящего имени. «У него прекрасное имя — Ярослав Дронов», — подчеркнул Пригожин, отметив при этом свое уважительное отношение к творчеству артиста.

Пригожин считает, что таким образом в России наблюдается тенденция «по уничтожению русского языка». Он выступает против заимствований в русской речи.

«Хочу, чтобы в России были люди с человеческим лицом. А не Lovv66 или SOSKA 69, понимаете?» — отметил продюсер.

Накануне певец Прохор Шаляпин пожелал удачи представителю России Shaman преддверии предстоящего конкурса «Интервидение». В беседе с «Газетой.Ru» исполнитель предположил, что сейчас Дронову завидует весь шоу-бизнес.

Конкурс «Интервидение» пройдет 20 сентября в Москве. Участие в мероприятии примут представители 23 стран, от России на шоу выступит Shaman. Артисты поборются за хрустальный кубок и приз в 30 млн рублей. Победителя «Интервидения — 2025» будут определять только члены профессионального жюри — зрительского голосования не предусмотрено.

Подробнее об «Интервидении», его формате и участниках читайте здесь.

Ранее Пригожин признался, что по-человечески разочарован в Пугачевой.

