На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Гоша Куценко украл у Михаила Ефремова глаза в тюрьме

Актер Куценко вдохновлялся Ефремовым для роли в новом фильме
true
true
true
close
Ксения Угольникова

Российский актер Гоша Куценко на премьере сериала «Встать на ноги» рассказал, чем вдохновлялся для воплощения на экране образа бывшего заключенного. Его цитирует Woman.ru.

По словам Куценко, он не пил, не ел, отказывал себе во всем, смотрел советские фильмы, много общался с людьми и жил затворнической жизнью.

Кроме того, Куценко съездил к тюрьму к своему другу — актеру Михаилу Ефремову, который отбывал срок за ДТП и освободился по УДО. Он признается, что у заключенного артиста позаимствовал для роли особенности взгляда.

»[Режиссер Павел Тимофеев] говорит: ''Что ты увидел в Мише? '' Я говорю: ''Я увидел очень ясные глаза''. Говорит, глаза я украл у Миши», — делится 58-летний актер.

Ефремова Куценко называет гениальным человеком и выражает уверенность, что после возвращения на сцену тот будет «играть как бог».

«Эта трагедия, которая случилась, он все это искупил», — заключил артист.

В августе Куценко рассказал, что столкнулся с рядом неприятных ситуаций на съемках комедийного сериала «Хутор».

Ранее адвокат предупредила об опасности для театра Надежды Кадышевой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами