Гоша Куценко о съемках «Хутора»: «Однажды случилась страшная история»

Актер Гоша Куценко рассказал на шоу «УТРО.ТНТ», что столкнулся с рядом неприятных ситуаций на съемках комедийного сериала «Хутор». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе проекта.

Куценко вспомнил, что на площадке было много разных животных: от кур до овец, которые стали любимцами всей команды.

«А однажды случилась страшная история: когда мы уже влюбились в наших животных, ночью пришли две лисицы и побили кур и одного поросенка. Мы так расстроились, когда увидели это!» — рассказал он.

Куценко также поделился, что старался удерживать на съемках «образ серьезного отца», поскольку большинство его коллег были значительно моложе. Несмотря на первоначальные намерения сохранять дистанцию, актер признался, что быстро нашел общий язык с молодыми артистами.

«Они веселили всю площадку — очень смешно импровизировали и «кололи» меня все! Когда я был в роли строго Бати, молодые издевались надо мной, а мне было сложно удержать эту личину», — раскрыл актер.

Первая серия «Хутора» вышла 25 августа на ТНТ. Режиссером-постановщиком проекта выступил Илья Силаев («Сестры»). Главную роль в комедии о перевоспитании исполнил Сергей Романович («Чернобыль: Зона отчуждения», «Экипаж»). Он сыграл Артема — блогера и псевдоинвестора, сбегающего от долгов и проблем и оказывающегося на Хуторе под началом у авторитарного лидера Бати в исполнении Гоши Куценко («Чужие деньги», «Ночной дозор»). В авантюристе Батя начинает видеть ребенка, которого потерял много лет назад.

