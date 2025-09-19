На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Адвокат предупредила об опасности для театра Надежды Кадышевой

Юрист Шевцова: сын Кадышевой может использовать долю в театре для выплаты долгов
Григорий Сысоев/РИА Новости

Адвокат Майя Шевцова предупредила о возможных опасностях для театра певицы Надежды Кадышевой «Золотое кольцо». Специалистку цитирует NEWS.ru.

Шевцова обратила внимание на публикации в СМИ, говорящие, что сын артистки Григорий Костюк якобы часто занимает деньги и не отдает долги. При этом недавно Костюк стал владельцем 70% ООО «Театр Золотое кольцо»,

«Если информация о его мотивах и долгах соответствует действительности, с высокой вероятностью активы могут быть использованы не для развития, а для решения личных финансовых проблем через залоги, займы у общества или вывод средств по договорам», — говорит юрист.

Доля Надежды Кадышевой в компании, по некоторым данным, теперь составляет 30%. До этого компанией владели поровну Кадышева и ее супруг Александр Костюк, но Костюк-старший решил передать свою долю сыну.

Ранее 26-летняя москвичка продала душу ради концерта Надежды Кадышевой.

