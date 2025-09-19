На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Звезда итальянской оперы назвал причину выступать в России

Тенор Григоло признался, что любит выступать в России
Евгений Биятов/РИА Новости

Звезда итальянской оперы, лауреат премии «Грэмми» Витторио Григоло назвал причину выступать в России. Его цитирует ТАСС.

По словам Григоло, он действительно любит бывать в России, потому что публика очень тепло принимает артиста. Кроме того, певцу нравится российская культура.

«Я люблю Санкт-Петербург, потому что он очень похож — я вижу большую Венецию. И мне нравится, что по городу можно путешествовать по воде», — делится он.

Кроме того, теплый прием Григоло встретил и в других городах — Москве, Новосибирске, Красноярске.

Артист прибыл в Санкт-Петербург, чтобы 20 сентября выступить на III Петровском оперном балу, который состоится в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Дмитрия Шостаковича.

Витторио Григоло в 18 лет стал солистом Венской оперы, в 2003 году дебютировал на сцене театра Ла Скала. Премию «Грэмми» он получил в 2008 году за запись мюзикла «Вестсайдская история».

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров на посвященной подготовке к «Интервидению» пресс-конференции ответил на вопрос об участии недружественных России стран в конкурсе. По его словам, Россия постепенно отходит от термина «недружественные страны», хотя в законодательстве он остается.

Ранее были названы имена ведущих «Интервидения».

