Звезда итальянской оперы назвал причину выступать в России

Звезда итальянской оперы, лауреат премии «Грэмми» Витторио Григоло назвал причину выступать в России. Его цитирует ТАСС.

По словам Григоло, он действительно любит бывать в России, потому что публика очень тепло принимает артиста. Кроме того, певцу нравится российская культура.

«Я люблю Санкт-Петербург, потому что он очень похож — я вижу большую Венецию. И мне нравится, что по городу можно путешествовать по воде», — делится он.

Кроме того, теплый прием Григоло встретил и в других городах — Москве, Новосибирске, Красноярске.

Артист прибыл в Санкт-Петербург, чтобы 20 сентября выступить на III Петровском оперном балу, который состоится в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Дмитрия Шостаковича.

Витторио Григоло в 18 лет стал солистом Венской оперы, в 2003 году дебютировал на сцене театра Ла Скала. Премию «Грэмми» он получил в 2008 году за запись мюзикла «Вестсайдская история».

