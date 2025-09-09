Россиянку оштрафовали за ношение одежды с символами сатанизма

В Москве женщину оштрафовали за символы сатанизма на одежде

В Москве местную жительницу оштрафовали за куртку и сумку с сатанинскими символами. Об этом со ссылкой на текст постановления сообщает ТАСС.

Зеленоградский районный суд Москвы признал местную жительницу виновной по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ — пропаганда или публичное демонстрирование символики экстремистских организаций. Поводом для разбирательства стали публикации в ее Telegram-канале, содержавшие руны «Зиг» и «Одал», которые признаны символами запрещенного «Международного движения сатанизма» (организация признана в РФ экстремистской, ее деятельность запрещена).

При визите в полицию внимание правоохранителей привлекли куртка и сумка девушки с изображениями пентаграммы — «Звезды Бафомета», и «Креста Левиафана», которые также являются символами сатанизма (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена). Женщина признала вину, пояснив, что увлекается тяжелой рок-музыкой и не связывала символику с экстремистской организацией. Нарушительнице назначили административный штраф.

Ранее в России оштрафовали мужчину за публикацию в интернете изображения сатаны.