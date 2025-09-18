Протеже Киркорова захотела дуэт с Бастой: «Но не в этом году точно»

Певица Овсянникова заявила, что у нее нет времени на дуэт с Бастой

Певица и актриса Маргарита Овсянникова (Марго), известная как протеже Филиппа Киркорова, выразила желание спеть с рэпером Бастой. Ее слова передает POPCAKE.

«Баста, это я, звезда номер 1, привет. Может быть, когда-нибудь споем с тобой. Я думаю, это может произойти, только не в этом году точно», — поделилась артистка.

Овсянникова планирует записать два дуэта с Филиппом Киркоровым. Певица также планирует посотрудничать с еще двумя американскими звездами, имена которых не раскрыла.

«Но я ни в коем случае не забываю и про наших коллег», — добавила исполнительница.

В июле Овсянникова встретилась с американским рэпером Tyga. Исполнительница заявила, что хочет стать популярной во всем мире. Артистка призналась, что мечтает о совместном фите с Tyga. Она предложила дуэт рэперу. Американский певец пообещал подумать над этим. Певица рассказала, что начала делать визу.

Позже Margo записала совместный трек «Кукареку» с американским рэпером Lil Pump.

Ранее стало известно, что Александр Маршал споет хит Басты на «Интервидении».